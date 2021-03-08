女童被生父繼母虐死案　死者兄稱每日都被打

5歲女童偕兄長疑多次遭生父繼母連番虐待至遍體鱗傷，女童最終因受感染致死一案，今天（8日）於高院續審，控方傳召兄長X作供並播放其錄影會面紀錄。X指他們兩兄妹自幼已開始遭生父繼母以藤條拖鞋等責打，次數超過百次，差不多「日日打」。但X稱是因自己及妹妹「曳」才會被責打，而繼外婆亦有見到該些情況而沒有阻止，亦曾參與責打數次。X又透露曾因頑皮被父母罰捱餓，且試過10多天沒吃任何東西只喝小量牛奶。

本案3名被告依次是死者的生父、繼母和繼外婆，生父及繼母否認一項謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。X於會面片段稱胞妹Z自3至4歲已開始被生父繼母以藤條等責打，包括臀部、頸項及額頭等，Z每次被打30至50下，X自已亦同樣經常被打，指生父常用拳頭打其大腿亦試過用較剪篤胸口。但X認為是因他們曳及講大話才會被罰。他又指見過Z穿着的褲子有黑色「血汁」及「好大塊焦」，他又聽到生父繼母指X「有啲膿」且「好臭」，他們會每周以火酒替Z的傷口消毒數次。

X又指兄妹倆經常會被罰企及不准吃飯，在2018年1月5日，生父曾和Z玩「飛高高」，他指當時「好驚，喺度嗌」。生父繼母當日亦有和Z玩「扮超人」，期間Z表現害怕並哭泣，他指直至父母感滿足時才會停手，他則不敢作聲因怕「俾人打」。X又指當日繼母亦提議生父與X玩「飛高高」，讓他「試下個感覺」，X當時感覺像「喺飛機跌落嚟咁」。X指父親共拋了4下，他亦見父母表情開心，認為他們「想搵番童年回憶」。