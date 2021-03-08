近80%在職基層婦女欠缺家人支援　團體倡增設性別意識教育

團體調查發現，在疫情下更凸顯基層婦女面對的工作及家庭困境。

今日是3.8婦女節，一項調查發現，超過75%受訪者認為「男人要外出工作，不能留在家中靠人養活」，惟只有不足12%的受訪者認同「女人要留在家中相夫教子，不能外出工作。」另外，接近80%需要外出工作的受訪者中，表示外出工作得到家人支持，但在情感、實質及資訊的支援程度遠遜於概念的認同，其中接近70%受訪的雙職婦女亦指，家人沒有或只給予很少資訊支持。

明愛婦女發展計劃上年度訪問約200位基層婦女，了解在傳統觀念下的工作和家庭處境。調查發現，無論是外出有酬或是家務無酬工作，基層婦女也面對「無保障」、「無支持」、「無自由」的三無情況，在疫情下更凸顯基層婦女面對的困境。

雙職婦女阿華表示，兼職工作無保障，但為了照顧家庭並無選擇，現時的僱主可以讓她帶就讀小學的兒子上班，如果沒有這樣「婦女工作友善」安排，她根本沒法抽身和安心工作，故建議學校可以提供地方托兒。

另一受訪婦女阿杏指因疫情要照顧兒子，只好辭去心儀的工作，即使家務助理工作時間具彈性，卻因現時培訓課程時間為全日制，需要照顧家庭和小朋友而無法就讀，對此感到無奈。她又指，因夾丈夫覺得家務都該是妻子責任，故大部分家務都是自己一力承擔。

計劃發言人吳安祈建議，從小學開始應增設「性別意識教育」的科目，讓學童從小學習兩性尊重，而不是基於社會對男或女的期望而作家庭分工，政府亦應於各區增設資源，從地區上推廣兩性尊重，放低傳統的包袱。她續指，政府必須增加地區托兒所服務，讓基層婦女可以透過托兒所服務，得到休息、培訓或外出工作的機會。