主教山配水庫上蓋弱化　規劃署前署長籲打造微型郊野公園

凌嘉勤指主教山配水庫的上蓋可能已經弱化，可考慮拆除部分上蓋。

逾百年歷史的主教山配水庫險遭拆毀惹來廣泛關注，古物古蹟辦事處早前向古物諮詢委員會就上述配水庫建議評級，並建議列為一級歷史建築，該會將於周四開會討論。規劃署前署長凌嘉勤指，配水庫的上蓋可能已經弱化，擔心未來未必可以承受大量市民前往參觀，認爲可拆除部分上蓋，減低危險性。同時他建議政府，應盡量保留其配水庫自然狀態，並考慮規劃整個主教山，及打造成「鬧市中的微型郊野公園」。

凌表示，由於配水庫上蓋為平地，過往不少市民均於上址進行各類型活動，而且上蓋出現弱化情況，加上相信上蓋歷史價值未必太高，認爲可以拆除部分上蓋後，並容許陽光照射進配水庫，同時增加通風，以助市民未來參觀。另外，他又指，配水庫位處地點特殊，本身已屬十分寶貴的休憩空間資源，加上交通便利，認爲可考慮發展為「鬧市中的微型郊野公園」，容許市民上山進行康樂活動及參觀配水庫，甚至容許如修讀地理的學生進行田野考察。

他又指，主教山配水庫反映香港早期供水的歷史，反映城市發展的歷史，具重大意義，認爲可配合原址存在的一些水管或供水配件，展示本港的供水歷史。

另外，前古諮會成員李浩然指，項目為全港現存唯一以石柱及拱磚作主要建築物料的配水庫，在港屬獨一無二。他建議政府可參考外國如澳洲的保育方式，在配水庫的建築作出改動，如拆除部分頂層，打造成地下配水庫公園。