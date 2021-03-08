委員會指一死兩危殆個案與疫苗無關　最新死亡個案須待解剖

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（8日）就3宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告舉行會議，指迄今接獲2宗死亡及2宗須轉往深切治療部個案，經審視一致認為其中1宗死亡2宗危殆個案，與接種疫苗沒有關係，餘下1宗死亡個案須待解剖。

衞生署衞生防護中心總監林文健表示，截至本月7日，已有9萬3千人注射新冠疫苗，其中91,800人注射科興疫苗，餘下1200人注射復必泰疫苗，食衞局設立藥物不良反應監察機制，就罕見事件進行因果開係評估，當中有16宗非嚴重事異常事件，及45宗住院個案。衞生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，16宗非嚴重異常事件，即頭痛、疲倦等，另45宗個案是涉及心悸、胸部不適等。

委員會共同召集人孔繁毅表示，本月7及8日接到4宗嚴重事件報告，2宗死亡及2宗入住深切治療部個案，其中一名55歲女子死亡，病人曾於本月2日接種科興疫苗，初步死因是急性心肌梗塞，現有資料知道相關人士有長期病患，有高血壓及高血脂，已交由死因裁判官跟進，會申請有關解剖詳情，初步資料顯示病人有大動脈撕裂，及頸動脈撕裂，因此出現中風，一致認為其病情與接種疫苗沒有關係。

一名71歲男子離世，於本月3日接種科興疫苗，包括病者的病況及相關臨床數據，由於病人在短時間過世，要有足夠解剖報告才做評估，死因裁判官已跟進。據悉，他沒有長期病患。

至於一名80歲男子，目前在深切接療部治療，他在本月1日接種科興疫苗，委員會知道有關病人有長期病患，且曾中風，綜合各因素委員會認為病況跟接種疫苗無關

另一召集人李卓廣表示，一名72歲女子於本月6日接種科興疫苗，現有資料下根據病況及臨床報告等，認為科興引致疲倦，但病者的情況因未有定期注射胰島素引起

孔繁毅表示，55歲女子及80歲男子的個案，有請心臟科醫生及深切治療部醫生了解，疫苗注射跟大動脈撕裂是沒有關係，以往注射流感疫苗等會減少併發症出現。

李卓廣表示，糖尿病患者不應自己停藥，因血糖會因而出現大波幅。而71歲老翁，本身沒有特別大病歷，在私家醫生注射疫苗，未有確切的診斷。