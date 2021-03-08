重建大坑西邨現進展　市建局與平民屋宇簽訂備忘錄

拖拉多年的深水埗大坑西邨重建項目終有新進展，巿區重建局與香港平民屋宇有限公司今(8日)就該項目簽署合作備忘錄。市建局預計重建該邨後會提供約1,300個單位由平民屋宇公司用作重置現有住戶，以及約2,000個由市建局提供的 「首置」住宅單位，並以市場折扣價出售。該局預計今年年中可與邨民溝通，而其擬定項目規劃及設計的總綱發展圖，則預料於今年第3季內完成。

上述合作備忘錄簽署儀式今日在政府總部舉行，由運輸及房屋局局長陳帆、市建局主席周松崗及平民屋宇董事李國章見證下，由市建局行政總監韋志成和平民屋宇主席李國寶代表簽署。備忘錄將為推展大坑西邨重建訂立目標及合作框架。巿建局指會與平民屋宇繼續商討各項細節，以進一步落實方案。

平民屋宇早於2014年構思拆卸大坑西邨，以興建5000個居屋單位。該公司在2016年獲城規會有條件通過重建為資助出售房屋計劃，但由於公司與居民未能就安置達成共識，變成拉鋸狀態。其實自2015年起兩屆政府已在施政報告中提及透過平民屋宇，增加資助出售單位供應，但由於政府屢指該邨非由政府或房委會擁有或管理，重建要取決於平民屋宇，不願為居民提供公屋單位安置，令計劃一拖再拖。