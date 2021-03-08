幼兒中心主任疑逼8職員同枱食飯　女導師染疫致「飯腳」送檢

在疫情下，社福機構員工用膳亦應跟從政府的禁聚令，惟中華基督教會香港區會屯門特殊幼兒中心一名主任，則堅持職員8人同枱用膳，至上月初，該中心一名女導師初步確診新冠肺炎，10多名同枱食飯的職員須送往檢疫，主任當時未有主動通知有人確診，衞生防護中心亦未有公布情況，至近日，涉事主任仍「企硬」，要求8人同枱吃飯，有職員擔心事件再重現，甚至影響中心幼兒。

有知情人士向東網指，中心主任一直強迫全體職員8人一圍同枱食飯﹕「唔准係位食、唔准出街食」。最後該中心一名女導師確診，同枱的職員因此須入住隔離營，並在營內過農曆新年。涉事女導師在2月8日確診，為第10645號個案，於2月1日發病，最後上班日為2月5日。

知情人士指，事發後，主任仍堅持圍枱食飯，引起員工不滿，有中心司機交涉不果後決定「絕食」抗議，5天後更因血糖過低入院。中心職員不滿主任罔顧公眾衞生，尤其中心為特殊兒童服務。職員續指，曾向衞生防護中心反映中心情況，但對方以該處為私人地方為由，拒絕跟進。

衞生署表示，該確診個案為一名幼兒中心的教師，於傳染期期間並沒有接觸學生，與其工作場所有關的緊密接觸者已被送往檢疫。

社署表示，就中華基督教會香港區會屯門特殊幼兒中心的職員午膳安排，機構總部已承諾會進一步諮詢衞生防護中心，並依中心的建議作出合適的午膳安排，以保障學童及員工的健康。