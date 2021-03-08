警破假冒銀行短訊詐騙集團拘9人　15受害人涉款88萬

警方於2月27日至上周三(3日)期間，接獲15名市民報案，指收到假冒銀行的短訊，以戶口異常等理由要求他們重置銀行帳戶，短訊當中附有一個連結，會連接到一個假冒銀行的釣魚網站。受害人不虞有詐，按指示輸入登入名稱及密碼，與此同時騙徒利用受害人的資料，登入真的銀行網站，將存款轉走。案件中，15名市民合共損失88萬港元。

西九龍總區重案組陳鈺敏總督察表示，犯罪集團會招攬財困或搵快錢人士，利用他們的銀行戶口，聲稱作為投資之用，實際上是用作傀儡戶口去洗黑錢。犯罪集團同時租用不同的酒店房間，作為流動的操縱中心，以接受及處理犯罪得益。

西九龍總區重案組及網罪科其後展開調查，鎖定多名目標人士，昨日(7日)在全港多處，以「串謀詐騙」拘捕6男3女(17至49歲)，並搗破2個流動操縱中心，其中6名被捕人士為傀儡戶口持有人，餘下3人為詐騙集團骨幹成員，負責管理傀儡戶口及款項流向。警方同時檢獲銀行卡、銀行單據及手機等證物，所有被捕人士現正被扣查。

網絡安全及科技罪案調查科周子健高級督察表示，警方於2020年接獲12,900宗科技罪案，比2019年上升55%，其中網上騙案升幅超過一倍。根據資料顯示，香港於2020年有超過3,400宗網絡釣魚攻擊事件，佔整體保安事故一半，比2019年上升35%。在釣魚攻擊中，騙徒一般使用電話短訊假扮不同的購物平台或金融機構，利用連結誘使受害人登入釣魚網站，要求受害人輸入個人資料。

警方呼籲市民應提高警覺，收到短訊應確定由相關機構發出，在未知真假前，不應提供任何個人資料。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，洗黑錢為嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁14年及罰款500萬港元，而相關的犯罪得益亦可被沒收。