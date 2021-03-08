私家醫生接種新冠疫苗出事可豁免責任　西醫工會指或影響聲譽

本港首次爆出有市民在私家診所接種科興疫苗後死亡，有西醫工會指出，現時私家醫生接種新冠疫苗時已十分審慎，大多是為「熟客」接種，因較了解其病歷，事前亦會為其檢查血糖指數等，惟仍爆出死亡事故，認為私家醫生雖可豁免責任，但難保會影響聲譽，或被死者家屬控告，相信會有醫生考慮不再為市民接種。

西醫工會會長梁漢輝指出，業界自得悉疫苗或引致嚴重副作用後，已作出多項防範措施，例如在為「三高」人士接種疫苗前，為其「督手指」檢查血糖，並於接種後安排人手作持續觀察，部分甚至因「驚出事」，會伴隨病人到洗手間。他指，以其診所為例，市民接種後會在診所逗留30分鐘，期間會安排人手量度血壓及血含氧量各兩次，但不排除有部分醫生或認為「無乜嘢」，可能不太嚴謹。

他認為，大多同業接種疫苗時已十分審慎，但仍爆出死亡個案，相信會影響私家醫生的參加意欲。他解釋，即使醫生可豁免責任，一旦出現事故，仍可能影響其聲譽，甚至惹來官非，坦言醫生每接種1劑疫苗，只有80港元資助額，不少人是期望有助遏止疫情才參與計劃，相信會有醫生「寧願睇多幾個症」。