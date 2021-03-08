政府擬於2024年實施膠樽徵費　環諮會委員指回收誘因太低

《香港資源循環藍圖2035》提出本港回收率需提升至約55%，政府擬就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」立法。環境諮詢委員會今（8日）召開會議相討事宜，政府代表會上表示，期望最快在2022年把法案提交立法會，預計法例最早在2024年可實施。然而，委員會多名委員質疑現時0.1港元的回贈價格過低欠誘因，另又期望計劃可擴寬範圍至紙包飲料。

為提高本地回收率，政府擬向膠樽飲料供應商收取循環再造徵費，同時建議向將膠樽回收的市民，每個膠樽回贈0.1港元，政府正就計劃諮詢公眾，希望市民在5月21日前提交意見。作為環諮會委員的馬昀祺在會上批評，玻璃飲料容器生產者責任計劃在13年經已發出諮詢文件，但實際上至19年才推出玻璃容器回收約章，時間長達6年，擔心現時回收膠樽計劃未有實際時間表，或步玻璃樽後塵，難以趕及政府設下2035年的回收目標。

環保署副署長（特別項目）陸嘉健表示，玻璃樽是先有自願回收機制再立法，現時膠樽在起步時便用上「入樽機」，希望可加快步伐，預計最快在2022年把法案提交立法會，並在1年內通過審議，再用半年與各持份者溝通，預計最早法例在2024年可實施。他又指現時已擺放「入樽機」試行，在5星期已回收20多萬個膠樽，認為計劃相當具吸引力。

環境諮詢委員會主席黃遠輝驚嘆，今天本港固體廢物規模嚴重，現時每日棄置11,000公噸垃圾，其中塑膠佔約2,320公噸。但是次計劃只是納入飲料用的膠樽，即廢塑膠中的5%，料僅回收106公噸，反問規模上可有空間拓展。另外，他又憶述兒時售價港幣0.3港元的汽水，按樽後可獲港幣0.1港元回贈，是售價近3成，質疑現時港幣0.1元回贈是否有足夠誘因。陸嘉健回應指政府擔心回收定價太高，會有跨境遊客拿海外產品來回贈，變相濫用系統。