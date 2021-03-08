政Whats噏：拒設失業援助金嬲爆　羅致光再被挑機促公開回應

新冠肺炎疫情持續一年多，重創經濟，失業率不斷飆升，社會各界紛紛促政府設立失業援助金，幫市民「吊鹽水」，但政府上月底公布嘅財政預算案，並冇回應民間訴求。勞工界議員、立法會「研究在港設立失業援助制度小組委員會」主席陸頌雄(Michael)喺上月嘅答問大會上就支援失業人士提出建議，但勞工及福利局局長羅致光回信時再度「落閘」，指失業援助金同現行措施重疊，就算有失業援助金，要喺短期內結束失業問題亦不容樂觀。陸再向羅挑機，邀羅出席4月13日嘅研究在港設立失業援助制度小組委員會會議，促羅回應民生訴求。

Michael所屬嘅工聯會本身計劃喺農曆新年假期之後，邀請羅致光就失業援助金進行辯論，Michael估計羅致光可能當咗上個月喺電台節目討論過相關議題就算係完成咗辯論，所以佢將會邀請羅出席下個月13日嘅會議，再次同羅公開討論設立失業援助金嘅問題。

實際上，羅致光早前回覆議員嘅信中話會按照形勢發展同需要，為失業人士及家庭提供更多援助，但就連番拒絕設立失業援助金，Michael批評羅嘅講法自相矛盾，斥政府「做一半，唔做一半」，反問點解當局早前先後推出兩輪保就業計劃，幫僱主出糧界員工，點解依家唔肯照顧失業人士嘅需要，漠視民間疾苦呢？

Michael又話，其實喺其他國家都同時有失業援助金同綜援制度，可以雙重保障失業人士，但香港就一直未設立失業援助金，已經相對落後，政府仲要多番「落閘」，唔肯同勞工界及立法會議員討論。Michael寸羅致光如果覺得設立失業援助金會搞到自己好無面嘅話，不如索性改過第二個名好過啦，例如「求職生活津貼」咁囉！佢仲話如果羅致光覺得失業援助金嘅金額過高，大不了咪提出一個合理嘅限額，或者訂立一個簡單嘅審查機制都得。

咁都未夠皮，Michael批評政府嘅回覆既無新意，又未有對症下藥。佢以創造臨時職位為例，計劃喺大半年前提出，就算政府已經喺計劃入面開設3.1萬個職位，但目前只係請咗1.6萬人，認為請人進度緩慢，反映政府工作效率極低。睇嚟如果羅出席4月13日嘅會議，真係要做好準備喇，事關佢可能畀班議員炮轟到體無完膚。