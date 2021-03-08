觀音開庫近百善信排隊借庫　市民疫情下祈求身體健康

一年一度的觀音借庫今晚(8日)11時開始，善信可趁此向觀音借庫，讓新一年財運亨通，改善運程。東網記者於今晚(8日)晚上9時許到紅磡觀音廟視察開庫情況，現場所見輪候開庫的善信們需遵守防疫規定，使用「安心出行」應用程式或是登記個人資料才可入場。排頭位的市民表示自己早3日前已到場輪候，亦有市民表示今年願望只有身體健康。

排頭位的麥先生表示，自己過往10年皆有到紅磡觀音廟借庫，今年亦預早3日到場輪候。他指往年不用排隊，又可行填寫銀碼，如有年他填了10億8,000萬，惟今年的心境則是隨緣，抽到甚麼銀碼都沒所謂。

麥先生的友人賴小姐亦取得2號籤，賴表示自己今早8時到達等候，相較往年早上9時前派籌，今年下午5時才開始算是遲了。她表示，攜帶了香燭進行儀式，願望是「身體健康」、「希望全香港(市民)都身體健康」。

在紅磡觀音廟附近開設紙紮舖的老闆娘表示，今晚的生意尚屬未知之數，希望「有得做」，又指去年因疫情關係導致開庫取消，生意大跌90%，故今年可以重開，希望到近11時會愈來愈多人到，但有善信誤以為今年觀音開庫會疫情關係取消，故收到不少電話或路過的市民查詢。

今年受新冠疫情影響，東華三院早前宣布轄下6間廟宇，包括上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天后廟、油麻地福德祠，以及油麻地社壇的觀音開庫，將改為在Facebook網上直播。華人廟宇委員會轄下亦宣布轄下兩所廟宇，包括紅磡觀音廟與大坑蓮花宮決定提供「代客借庫服務」。