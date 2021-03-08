檢測承辦商「金域」化驗室受污染　2萬個檢測樣本需延後

政府批准大批行業復業，並規定相關從業員需每兩周一檢，導致檢測需求大增，有不少市民稱近期交樣本後48小時內收到檢測報告。醫管局表示，有新冠病毒檢測承辦商因為化驗室有環境污染，導致有2萬個樣本檢測滯後。據悉，涉事承辦商為「金域檢驗(香港)有限公司」

醫管局接獲承辦商通知，指化驗室早前出現環境污染，承辦商需為化驗室徹底清潔消毒，引致部份化驗程序滯後，部份檢測未能按合約規定於48小時內完成並發出結果通知。該局已向食物及衞生局和衞生署報告事件，今日(8日)起安排將部份滯後的檢測樣本，轉送至衞生署公共衞生化驗服務處，以及另外3間化驗承辦商進行檢測。

根據承辦商的報告，較早前已完成檢測所有在本月2日或以前，以及大部分於本月3日接收的樣本，預計今日內可完成檢測本月3日餘下，以及大部分在本月4日接收而仍未處理的約2萬個樣本。公共衞生化驗服務處及三間化驗承辦商會繼續提供協助，預計在未來幾日可完成處理餘下的樣本。

醫管局稱，非常重視事件，已督促承辦商全面檢視有關化驗程序及加強應變，並會按照合約條款，向承辦商嚴肅跟進，防止再發生類似事件。