何志平專欄：不平衡的世界

三月初，「積克」教授來電聊起最新動態和國際消息，說：「最近廣傳的一段視頻很有意思，一政治人物在高談闊論國際形勢，說：『……他們的股票市場將佔全球的大比重，他們會決定我們的公司企業的生死前途，我們只能在外面眼巴巴的看着他們的擺布。那時我們會問，為甚麼我們要跟着他們國家的指揮棒起舞？才能得到我們賴以生存的資源？因為當他們在努力壯大自己的時候，我們的領袖代表正忙於相互爭論角力，定期上演着愚蠢幼雅的荒唐遊戲和鬧劇。對手高度的聚焦，先用計劃，再精確地貫徹之。一天我們醒來，發覺大勢已去，一切都在對方掌握之中。對手是個強大富裕的國家，但這必須有一個平衡的過程，對方的富強，不能建立在我們的貧窮虛弱之上，這種不平衡的狀態，就是人民苦難的源泉，是引起整個世界秩序不平衡的原因。我們要重新梳理國際友誼關係，需要貿易經濟上的再平衡，需要各國國防安全的保證，以保障各國自己的主權。這幾點是需要大家共同遵守的。如果大家都能夠達到一致，大家都可以發達成功，大家都可以擁有最高的科技和建設，創造就業機會，都變得更加繁榮。』」

「近100年來我們的命運綁得愈來愈密切的在一起，我們看看我們身上的東西用品，科學技術製造出產都可以是來自世界的四面八方，這不是誰主導控制權的問題，關鍵在於現狀是不平衡的，並正向着極端的不平衡來發展。一方擁有關鍵的技術和戰略資源，金融主控權和貨幣的霸權，另一方只能製造廉價衣服日用品和手機以低價競爭，不過這並不是我所要說的那種『不平衡』，而是指對方控制着先進關鍵科技的步驟，和商品推廣的政治平台，美其言是為着保障各國的資訊安全，實質是在維護自己在世界上資訊掌控的優勢。我們的領袖可以和他們的官員安全的通話而不被別國監聽嗎？不平衡是有一天我們的糧食，能源，或藥品的供應都被對方切斷，威脅到我國人民的生命和生活的安全保障。不平衡是對方控制了衞星通訊和定位，和太空科技，還有海上航權……」

我禁不住打斷了朋友的話，問：「是中國的政治人物或專家說的嗎？如果是的話，跟着下來一定是說到最重要的全世界的軍事部署力量的不平衡，以保障國際航道自由為名而在全球各地設立的幾百個軍事基地；還有美元貨幣霸權的不平衡，美國不斷的貨幣寬鬆，全球為美國人的消費買單。最重要的是全球管治，美國要嘛便一言堂的以他們的政治立場來主導國標治理機構組織，要嘛便翻桌子退場拒玩。美國人口佔全球的4%，如果真的是崇尚民主精神的話，那它也是時候開始尊重那96%的其他國家的聲音了，這才是最後真正的『平衡』！」

積克看見我掉進了他的陷阱，笑着說：「才不是中國人說的話，是美國佛羅里達州參議員魯比奧在參議院熱情洋溢的演說！說的是要平衡中國的崛起，美國不會甘心示弱的屈居中國之下，那是他說的平衡！可笑嗎？我們只會認為當下不平衡是因為美國一國獨大，大半世紀來都是一言獨大的單極主導全球治理。中國的崛起，俄羅斯的復強，正是再平衡美國這單極的霸權。美國面臨相對實力下降，可以容納一個多極世界的秩序，並利用其在位優勢保持其領導地位，成為多極中的第一極，『平等中的第一人』。或可以通過遏制不斷上升的挑戰力量來延長其霸主地位。最可怕的，就是它以為可以盡此絕地一擊，孤注一擲的以極端手段來恢復霸權地位，而把整個世界都拉下去！」

「我們都是一個命運共同體。要以信心、愛心、和齊心為心；以自強不息為意識，廣結人人善緣為意根，才能不愧於天，不悔於地，不咎於人！」