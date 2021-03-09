港反修例示威報道被指欠中立　CGTN遭英罰241萬港元

中國中央電視台（CCTV）旗下英語新聞頻道中國環球電視網（CGTN）繼早前被英國和德國徹銷播放牌照後，周一（8日）再遭英國通訊管理局（Ofcom）罰款22.5萬英鎊（約241萬港元）。

英國通訊管理局指CGTN前年製作的多個報道香港反修例示威的節目，沒有做到公正中立，違反英國廣播條例規定，罰款12.5萬英鎊（約134萬港元）。另外罰款10萬英鎊（約107萬港元）是因為CGTN播放英國藥企葛蘭素史克（GSK）在華聘請的私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）2013年被迫在鏡頭前「認罪」的片段。

當年韓飛龍調查中國高管涉嫌賄賂事件，被中國警方以非法獲取公民資訊罪逮捕判刑。他於2014年因非法獲取及買賣個人資料罪在上海被判囚。韓飛龍2018年11月向Ofcom投訴CGTN，要求撤銷該官媒在英國的執照。

另外，CGTN之前因播放香港銅鑼灣書店瑞典籍老闆桂民海，以及英國駐港總領事館前職員鄭文傑的認罪片段而遭投訴，Ofcom裁定投訴成立，預料會對CGTN處以更多罰款。Ofcom指CGTN未有採取足夠步驟，確保桂民海認罪片的處理手法沒有對桂民海不公平；又指CGTN沒有尊重鄭文傑的私隱，也無充分揭露或報道鄭認罪時的情況。