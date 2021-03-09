Dr.東：團體推免費換膝關節手術服務　減長者經濟負擔

新冠肺炎疫情影響，公立醫院的非緊急服務曾暫停，令原本已要等3至7年的膝關節置換手術，輪候時間再延長。有團體為有需要的基層長者提供免費換膝關節手術服務，同時期望減輕公營醫療系統壓力。有關計劃涵蓋術前檢查、診症、手術及術後護理等所有費用，且由見醫生到做手術只需三星期。李婆婆在手術完成後笑顏逐開，形容「未做之前好絕望，做完之後好開心！」

計劃由老有所醫慈善基金及嘉諾撒醫院合作推出，為65歲或以上、申領綜緩或有經濟困難的基層長者提供免費膝關節置換手術。計劃會由社工審核申請長者資格，骨科醫生負責進行診症及術前檢查。如病人有內科病歷，則會由團體的內科醫生再作診症及評估是否適合進行手術，術後會有治療師跟進復健情況。

72歲的李婆婆表示，手術前受盡退化性膝關節炎困擾，就連洗臉等簡單的動作都要「抖吓抖吓咁做」，走路困難，甚至要放棄最喜歡的耍太極活動，形容「無哂人生樂趣、想去死咁，你無承受過係唔會知有幾痛」。絕望的她後來參與上述計劃，手術後她表示生活「有番哂希望，好開心」。

老有所醫慈善基金創辦人暨行政總裁招鎰安表示，這些「一條龍」服務的醫生及治療師均為義務性質，現時會安排一年內提供10次免費手術幫助病人，如以後有更多資源，期望可擴展至一年提供30次免費手術，幫助舒緩公營醫療系統壓力，以及幫助有需要的長者減輕負擔。

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