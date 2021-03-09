市民甩底疫苗接種率降至72%　聶德權稱打疫苗有風險但拒煞停

本港在短短9日內出現3宗科興疫苗接種者死亡個案，令人關注疫苗安全性。負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今早(9日)在電台節目表示，接種疫苗本身有一定風險，而當接種率愈來愈高，發生異常個案的比率亦會相對提升。他承認，近日的接種率已反映市民有憂慮，指疫苗接種計劃初期的接種率超過90%，但昨日(8日)已跌至72%，即是有預約的市民沒有前往接種。

他指出，明白市民關注接種疫苗後出現嚴重副作用或死亡的個案，但每宗個案都要經過專家委員會審視，判斷有否直接關係。被問到內地未有將60歲以上長者納入優先接種群組，港府是否將本港的長者當成「白老鼠」，聶指內地的情況與香港不同，本港在過去幾輪疫情中，長者的感染及死亡率都偏高，專家委員會審慎評估後，認為長者接種疫苗的效益大於風險，但強調長者要視乎自己的身體狀況，假如有未受控的病情就不應該接種。

至於本港有否煞停疫苗接種計劃的機制，聶指要視乎整體計劃的效益是否大於風險，會交由專家委員會去審視。

另外，他指醫管局5個接種中心明日(10日)起開始運作，另外12間接種復必泰疫苗的中心則於下周二(16日)運作，強調本港新冠疫苗供應充足，新一批科興疫苗預計在本月內到港，促高風險人士盡快打針。