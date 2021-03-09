疫苗接種爆退針潮　網上預約系統「塞車」不復見

接連發生嚴重不良反應，甚至死亡事件，市民對新冠疫苗大失信心，「退針潮」進一步惡化。今日（9日）新冠疫苗接種網上預約系統繼續開放，惟以往「塞車」的情況不復見，東網記者發現8間可接種科興疫苗的社區疫苗接種中心大部分都亮起「綠燈」，即提供大量預約名額，預約明天（10日）開始接種的復必泰疫苗亦只有小部分日子額滿，可見「有針無人打」的情況愈趨嚴重。

港府昨宣布擴大優先接種群組類別，涵蓋7類人士今起可預約，惟從網上預約系統可見反應冷淡。東網記者今早9時許進入系統，不足一分鐘已可到預約介面。

截至早上9時許，科興疫苗預約現大量名額可預約，除了香港中央圖書館(展覽館)有小部分日子亮起黃燈（即供小量名額），其餘日子及7間接種中心均有大量名額。

至於明起可接種的復必泰疫苗，全部19間中心均有名額可預約，其中教育局九龍塘教育服務中心、荔枝角公園體育館、港島中山紀念公園、西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、元朗體育館及上水龍琛路體育館有部分日子已滿額，另外12間則全開「綠燈」。

優先接種群組類別擴大多7類人士，包括餐飲業、公共交通從業員、註冊建築工人、物業管理人員、教職員、支援人員、旅遊業及復業處所人員，預計涉及約130萬人。