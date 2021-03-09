大型接種計劃涵蓋長期病患者　孔繁毅：有人打針後死亡不出奇

香港先後出現3宗懷疑接種新冠疫苗後死亡個案，惟當局認為死因與接種疫苗沒有直接關係。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅，今早(9日)在電台節目表示，不少接種疫苗人士由於打針時心情緊張，以致出現頭暈、心悸等不適情況屬自然反應，算是與疫苗有間接關係，但指出由於大型接種計劃涵蓋長期病患者，故認為出現接種疫苗後死亡個案不出奇，他並重申目前打疫苗仍然安全，毋須叫停接種計劃。

對於一名71歲男子於上周三(3日)在私家診所接種新冠疫苗5日後，於昨日(8日)死亡，孔繁毅指，其死因與打疫苗無直接關係，有間接關係的機會亦比較小，要待解剖後的病理及化學報告才能了解詳細死因。

此外，截至前日(7日)下午4時，衞生防護中心共收到45宗接種疫苗後，涉及住院及嚴重等異常事件。孔認為個案數字不算多，因不少接種者打針時心情緊張，引致心悸或頭暈等自然反應，與冠心病無關係，大部分人都在半日至一天內出院，亦有人求醫後毋須送院治理。

他指出，上述受心情影響的自然反應，算是與疫苗有間接關係，但重申香港每日平均有10人死於冠心病和缺血性中風等，加上在大型疫苗接種計劃中，接種者包括長期病患者，因此有人在打疫苗後死亡，並不出奇。

孔續稱，專家委員會將密切審視每宗個案，但由於展開接種計劃的時間太短，目前不宜將本地接種者的死亡率，與科興藥廠的臨床測試數據作比較。