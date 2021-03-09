UA院線結業戲票變廢紙　消委會接14宗查詢及投訴

新冠肺炎疫情期間多次遭勒令停業，加上政府支援不足造成長期的經營壓力，UA院線昨日(8日)宣布即日起全線結業，目前已啟動清盤程序，法院排期於今年6月9日處理清盤呈請。消費者委員會總幹事黃鳳嫺今早(9日)在電台節目表示，截至昨日下午5時，接獲13宗查詢及1宗相關投訴，個案涉及金額不算高，數百至約千港元，個案主要涉及退款程序，她指有消費者手持一批戲票，希望了解可否索償。

黃鳳嫺建議消費者，即使是透過保險或信用卡積分換領戲票可嘗試追討，或已購票亦可向信用卡公司申請退款，同時亦可嘗試向破產管理署提交索償表格，並遞交所有資料、單據及文件副本作備案，如果清盤償還其他債務之後，有錢剩下就會向消費者賠償。但她呼籲消費者不要抱太大期望，指追討的相關申請需時，加上消費者在清盤程序中，屬於無抵押債權人，獲賠償的優先次序較低，按過往經驗，索償亦可能需時一、兩年。

對於有另一院線接手UA旗下其中一間戲院，但表明不會接受UA的現金禮券，黃指消委會正跟進事件，並會審視當中有否「魔鬼細節」。

香港影業協會理事長洪祖星表示，希望有其他院線的集團或投資者，可以與相關業主商談，洽購繼續經營UA旗下的戲院。他指，UA院線結業對香港電影發行，以至電影製作都會有很大影響，而據他所知，UA院線旗下有約百多名員工，雖然公司有向他們發放特別津貼，但難免要面臨失業，故希望有投資者可以承接UA的戲院繼續經營。