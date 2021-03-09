去年廚餘回收量僅110公噸　新廠房2年後落成最多可處理500公噸

港人丟棄的垃圾中有三分之一是廚餘，2019年全港每日棄置的廚餘達3353公噸，但回收率僅約3.7%。當局於2018年啟用小蠔灣有機資源回收中心（O．Park1）處理廚餘，但受疫情影響，去年廚餘回收量每日只有110公噸，僅達設計容量200公噸的一半。環保署透露，繼大埔污水廠後，沙田及元朗污水廠未來亦會成爲廚餘回收主力，每日料處理300至500公噸廚餘，連同2023年落成的沙嶺廚餘廠（O．Park2），料至2035年本港廚餘總處理量可達1500公噸，有望處理全港約一半廚餘。

港府計劃發展及興建5間廚餘處理廠，首間位於小蠔灣的有機資源回收中心O．PARK1，已於2018年7月起啟用運作，主要接收工商業廚餘轉為電能，並提供結合環保、多元科技及教育元素的空間，O．PARK1訪客中心已於本月1日起正式開放予公眾參觀，並提供網上預約導賞團服務。

市民可透過訪客中心了解廚餘轉廢為能的過程，中心收集廚餘後，會經混合和破碎程序將回收物製成廚餘漿，再篩走膠袋、玻璃、金屬等大件雜質，經過厭氧環境將廚餘的有機物轉化為生物氣，料可年產1400萬度電，供O．Park1及約3000家庭使用。而廚餘殘渣脫水後也可用作堆肥。

去年受到疫情影響，本港每日廚餘回收量一度下降至100公噸以下，近月已回升至約每日110公噸，但仍落後目標近一半。環保署指，除了O．ParK1外，位於沙嶺的第二期廚餘廠預計2023年啟用，每日可處理300公噸廚餘。至於另外3間廚餘廠，包括第三間曾公布設於石崗廚餘廠，至今未有下文。

環保署指，渠務署於沙田污水處理廠進行的廚餘、污泥共厭氧消化試驗計劃，料2022年啟用，每日可處理50公噸廚餘；連同第一、二期廚餘廠，最高可處理共550公噸廚餘。至於餘下廚餘處理，大埔污水處理廠未來長遠每日各處理約300至500公噸廚餘，元朗污水處理廠則未來每日處理量可達約260公噸，若該兩項目落實，就有足夠容量吸納約一半廚餘。