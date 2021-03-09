流亡英國僅3月　許智峯舉家赴澳洲　被疑「英國居不易澳洲做棋子」

正被本港警方通緝、涉違反《港區國安法》的前民主黨立法會議員許智峰，去年12月離港流亡英國未幾，今日凌晨（9日）又在社交平台宣布，已與家人離開英國抵達澳洲，開始在當地14天強制隔離，許聲稱該決定經過「多番掙扎」，會繼續在澳洲進行國際遊說工作。有時事評論員批評許智峯被通緝下四處流亡，以「唱衰中港」的行徑遂個人之利，今次棄英赴澳，估計與英國生活不易、物價高昂，故流竄往澳洲，又質疑許對澳洲的作用只有政治利用價值，看不到他對當地社會有何貢獻。

許在社交平台表示，前往澳洲經過內心多番掙扎，其家人於澳洲有更多親友支援，希望先安頓好家人。許又指，是次入境澳洲是以旅遊簽證入境，與過去3個月留在英國時一樣，目前亦未有申請政治庇護的想法，除非日後別無選擇，否則「申請庇護會是最後的選項」。

許又稱，考慮了國際形勢，應將「國際遊說及協助流亡港人的組織工作擴大至各大洲，而流亡澳洲的香港政治領袖卻較少」。他強調，澳洲和新西蘭均為五眼聯盟的成員，兩國在政治及貿易上與中國政府均有不少矛盾及拉鋸，期望自己的遊說工作可讓兩國有更強硬的對華取態，並對香港的自由有更強的支持及實質行動。

時事評論員陳雲生批評許四處遊走「唱衰中港」，相信許到澳洲只是基於個人考慮，估計在英國生活不容易，澳洲相對英國物價較低有關。

對於許聲稱要到澳洲繼續遊說工作，及澳洲當局批准許入境，陳雲生認為，澳洲和新西蘭在內的五眼聯盟對《港區國安法》持反對態度，或認為許對他們而有部分利用價值，以達到他們的政治目的，質疑許的作用如棋子。不過，陳認為許對於五眼聯盟的利用價值不會持續很長時間，一是因為中國對外愈來愈開放，外國對中國的了解亦隨之加深；其二是許在澳洲只有「唱衰中港」，對當地社會毫無貢獻，相信他在澳洲的生活亦不會順利。