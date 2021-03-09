現場混亂無影片佐證　男學生脫暴動罪

前年8月31日港島區爆發多場示威衝突，警方在銅鑼灣一帶作驅散時，有示威者向警方投擲汽油彈，期間一名學生被截停及拘捕。該名學生事後被控一項暴動罪，他否認控罪，較早前於區域法院受審。法官今日（9日）裁決指，警員所述的情節未能在有關的錄影片段反映出來，且現場混亂，法庭難以安穩地依賴警員的證供，裁定被告罪名不成立。

19歲被告葉君誠，控罪指他於2019年8月31日，在銅鑼灣軒尼詩道近崇光百貨一帶，連同其他人參與暴動。法官裁決指，當日有數百人在案發一帶集結、堵路及有投擲汽油彈等，該集結無疑是非法集結，繼而使用暴力及破壞社會安寧，變成暴動。惟當日追捕警員所述的情節，即包括被告在內的4名示威者站在一起，並有兩人向他投擲汽油彈，卻未能從有關片段中看到；且另一名從後追截並協助他制服被告的警員，亦未能看見再有其他汽油彈擲出來。

法官遂對追捕警員的說法有所質疑，而且現場混亂，法庭難以安心依賴該警員的證供，雖然被告當日戴頭盔等出現在現場是自招嫌疑，惟並未有拍到被告曾做出任何破壞社會安寧的行為，考慮後裁定被告罪名不成立。

控方於審訊時指當日警方在港島掃蕩示威者，於軒尼詩道及波斯富街交界，見有人架設障礙物，亦有人向警員投擲汽油彈，於是上前追捕。期間包括被告在內的4名示威者站在一起，有兩人向警員投擲汽油彈，警員追上截停及制服被告。被告警誡下保持緘默，他被捕時身上有頭盔、眼罩及防毒面罩等物品。