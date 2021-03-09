疫苗安全成疑長者變白老鼠　關注組轟港府卸責要市民後果自負

近日接種新冠疫苗後出現異常嚴重反應個案增至5宗，包括2宗留醫深切治療個案及3宗死亡個案，惟港府至今未打算煞停接種計劃。剛成立的新冠疫苗權益關注組今日(9日)招開記者會，建議當局停止讓長者接種未有足夠臨床數據的疫苗，確保承包的社區疫苗接種中心機構清楚了解接種人士的病歷等，關注組亦設立「新冠疫苗權益熱線」，為打疫苗後出現嚴重不良反應的市民及家屬提供協助。

新冠疫苗權益關注組召集人袁海文指出，科興疫苗目前對於特定群組，如60歲或以上長者，其第3期臨床數據並不足夠，但該疫苗反而清楚指明「本產品對60歲以上人群的保護效力數據有限」，他質疑政府為何在數據不足的情況下，仍讓長者接種科興疫苗，又以其他國家的做法為例，指南韓、菲律賓及智利均在疫苗數據不足的情況下，拒絕為60歲以上長者接種，認為港府現時做法令人費解。

另外，袁海文批評政府將責任推搪到市民身上，承包的疫苗接種中心亦沒有了解市民病歷便任其接種，是沒有充分履行讓市民「知情同意」的責任。他指，有已接種疫苗的市民向其反映，接種中心醫護人員解說工作不足，於網上預約時限又只有30分鐘，根本不能清晰了解接種疫苗的風險。

他續指，弱勢社群及長者尤其難以清楚了解接種風險，惟政府預約網頁上只有大量深奧難明的文字，一般市民未必能明白其意思，更何況是年時已高的長者，質疑政府根本沒有做好市民健康把關工作，呼籲當局應確保社區疫苗接種中心要主動查詢市民病歷，在作出健康評估後才可決定應否讓市民接種。