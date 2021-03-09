疫苗安全成疑長者變白老鼠 關注組轟港府卸責要市民後果自負
2021年03月09日 12:02
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關注組批評當局承包的社區疫苗接種中心機構沒有充分了解接種者的病歷。
近日接種新冠疫苗後出現異常嚴重反應個案增至5宗，包括2宗留醫深切治療個案及3宗死亡個案，惟港府至今未打算煞停接種計劃。剛成立的新冠疫苗權益關注組今日(9日)招開記者會，建議當局停止讓長者接種未有足夠臨床數據的疫苗，確保承包的社區疫苗接種中心機構清楚了解接種人士的病歷等，關注組亦設立「新冠疫苗權益熱線」，為打疫苗後出現嚴重不良反應的市民及家屬提供協助。
新冠疫苗權益關注組召集人袁海文指出，科興疫苗目前對於特定群組，如60歲或以上長者，其第3期臨床數據並不足夠，但該疫苗反而清楚指明「本產品對60歲以上人群的保護效力數據有限」，他質疑政府為何在數據不足的情況下，仍讓長者接種科興疫苗，又以其他國家的做法為例，指南韓、菲律賓及智利均在疫苗數據不足的情況下，拒絕為60歲以上長者接種，認為港府現時做法令人費解。
另外，袁海文批評政府將責任推搪到市民身上，承包的疫苗接種中心亦沒有了解市民病歷便任其接種，是沒有充分履行讓市民「知情同意」的責任。他指，有已接種疫苗的市民向其反映，接種中心醫護人員解說工作不足，於網上預約時限又只有30分鐘，根本不能清晰了解接種疫苗的風險。
他續指，弱勢社群及長者尤其難以清楚了解接種風險，惟政府預約網頁上只有大量深奧難明的文字，一般市民未必能明白其意思，更何況是年時已高的長者，質疑政府根本沒有做好市民健康把關工作，呼籲當局應確保社區疫苗接種中心要主動查詢市民病歷，在作出健康評估後才可決定應否讓市民接種。
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