海關被控向下屬借錢　辯稱澳門遭挾被迫撲水

海關督察問下屬借5萬港元，結果經該下屬介紹下向一名警員借錢。事件被揭發後，該海關督察被控「訂明人員未得許可索取利益」及「訂明人員未得許可接受利益」兩罪，他否認控罪，被裁定兩罪表證成立，案件今（9日）在東區法院續審。海關督察自辯稱，當日相約網友到澳門賭錢，該網友向「疊碼仔」借錢但輸清光，向他求救，他擔心自己的生命安全才向下屬借錢，而網友當日的海外提款限額又已用完，迫於無奈才以自己的户口收款。

本案31歲被告鄭文傑，被控於2018年10月17日，未得行政長官一般或特別許可，向一名不受其直接監管的屬下關員劉港生索取一筆5萬港元的貸款。他也被控於同日，在未得行政長官一般或特別許可下，接受上述劉港生的朋友梁偉劍一筆5萬港元的貸款。

被告自辯指，當日與網友「阿Dee」相約到澳門一同賭錢。阿Dee因欠下「疊碼仔」賭債，被兩人挾住來找被告求救。疊碼仔暗示若阿Dee不能立即還5萬港元，便會「扣留」被告，同時挾阿Dee回港籌錢，待阿Dee還清款項才放人。被告因此感到害怕，便幫阿Dee「搭上搭」借錢。被告表示不敢向家人求助，雖然他知道自己作為公職人員不可向下屬借錢，但當時一時情急已無理會這些，並相信自己只是幫朋友借，不算犯法。

被告承認自己經常到澳門玩百家樂，而且通常只會即日來回，因晚上要回家吃飯。他表示對自己賭錢的事「收得好埋」，故沒有向劉港生解釋自己借錢的原因和賭錢有關，只對他說「江湖救急，有人出左事，睇吓可唔可以搵到幫手」。被告又承認自己在案發後約半年已向法庭申請破產，債權人達80位，共欠債超過1000萬港元。