過半受訪教師曾遭職場欺凌　逾70%指申訴機制不完善

東華三院李東海小學林老師於前年(2019年)3月在校內墮樓身亡，引起社會關注校園職場文化。有教師工會調查指，逾半數受訪教師在過去半年曾在學校遭受職場欺凌；逾70%認為現行申訴機制不可妥善處理教師提出的投訴。工會要求當局完善申訴機制，防止悲劇再發生。

教協在上月底至本月初，以電郵向中小學及特殊學校教師發放問卷，並成功訪問1,283名教師，當中931人屬基層教師。調查發現，約54%受訪教師指，過去半年曾在學校遭受1次或以上的職場欺凌，例如嘲諷、威脅、孤立及侮辱等行為，當中更有26%教師表示，遭受欺凌的次數平均每月1次或以上。

就職場環境及管理文化而言，調查指近60%受訪教師不認同「學校管理層關注教職員的身心健康」，有受訪教師亦摘文稱，學校僅顧及教師工作表現是否達標，忽略教職員的精神及生理健康，甚至會有壓迫要求；另亦有逾60%受訪者不同意「學校管理層重視與教師的溝通」。

調查亦發現，近57%教師表示若受到不公平對待，不知如何申訴；另有逾70%教師不認同目前申訴機制可妥善處理教師的投訴。該會副會長葉建源指，結果反映部分學校未有充分落實《學校行政手冊》訂明的要求，導致現行機制未能獲得教師普遍信任。

此外，調查又顯示，僅31%教師指學校設有校董會與教師之間的諮詢制度；惟有約64%教師卻不同意「教員校董能反映教師意見」。葉建源則指出，教員校董只能以個人身份參與校董會會議，甚至經常被要求避席，未能暢所欲言。有教師摘文指，校董會開會及實際操作非常兒戲，教員校董職能形同虛設，有職場欺凌情況亦未能幫上忙。

該會會長馮偉華表示，教育界一直以來有很多改變，加上政策經常朝令夕改，「(政策)一嘢掉落嚟就要改」，令業界充斥着高壓主義。他又指，校本管理雖給予學校在管理上更有彈性，但有其「副作用」，令本身操守有問題的管理層容易濫用職權。他批評現行校董會發揮不到溝通作用，要求當局、辦學團體及校方，完善相關政策，防止林老師事件再度發生。