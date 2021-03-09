覷準港人不捨UA戲院結業　炒家網上1,000元放售2張UA現金券

於香港屹立36年、承載不少港人回憶的UA Cinemas（娛藝院線）昨（8日）宣布不敵疫情，需要全線結業。有市民覷準商機，旋即在二手拍賣網站放售有關紀念品，包括戲票及現金券等，售價最平15港元一張，亦有賣家標榜「精神集體回憶」，以高達1,000港元放售2張面值100港元的現金券。

UA Cinemas結業消息傳出後，有不少市民在拍賣網放售相關紀念品，當中不少均是近日戲票的票尾，售價介乎15至60港元。另有賣家標價1港元，放售數張疑擺放多年、頗殘舊的UA票尾，包括電影《合約男女》及《櫻桃小丸子來自意大利的少年》，列明「唔知有冇人要、請自出價」。

至於現金券方面，有賣家以150港元放售2張面值50港元的UA現金券，註明是「絕版珍藏」；亦有人放售一張早於去年10月過期的電影禮券，指其為「2020疫情紀念」，並標價100港元；更有賣家標榜「結業執笠回憶」、「K11特別版，極具珍藏價值」，以高達1,000港元，即相當於原來面值約5倍的價錢，放售2張100港元現金券。