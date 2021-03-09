回收個人護理膠樽可換印花　料首年回收11萬個膠樽

有企業推出回收個人護理產品膠樽，每一個樽可換取電子印花。

政府擬就飲品膠樽實施生產者責任制立法，但不包括其他產品的膠樽。有連鎖日用品公司今(9日)公布，即日起市民交回洗頭水、沐浴露等個人護理產品空膠樽，每個樽可換取一個電子印花，印花可兌換現金券或產品，預計首年可回收11萬個相關膠樽，並計劃3年後增至每年回收21萬個，並會擴展至回收護膚品膠樽，並期望2030年回收膠樽量達到相關產品總銷售量的5成。

香港屈臣氏與日用品公司、環保回收公司推行「塑膠再生」塑膠容器回收計劃。市民即日起把任何品牌的個人護理產品膠樽，例如洗頭水、沐浴露等，將膠樽泵咀拿走並清潔抹淨後，攜帶至本港任何一間屈臣氏分店回收，每回收一個膠樽可獲得一個「易賞錢」電子印花，透過印花換取產品或當成電子現金券。

膠樽會暫存在店舖貨倉，並每周視乎數量交予回收公司。膠樽會再經過分類、清潔、壓縮，拉成膠條，並打成膠粒。回收公司會影相存證，並每月提交報告交代回收量及品質等數據。電子印花暫時派到今年5月尾，而整個回收計劃將實行3年，預計首年可回收11萬個膠樽，並在3年後可擴展每年21萬個。

香港屈臣氏董事總經理李家樂指，集團去年起已展關相關計劃，並已回收到8000個樽，故對現時11萬個樽的回收目標有信心。他指不少膠樽被市民用完即棄送往推填區，他期望透過是次計劃把塑膠樽再做成不同產品，變成循環經濟。他又指屈臣氏現訂下目標，期望於2030年，把個人護理用品膠樽回收量，提升至總銷售量的一半，再將回收推廣至護膚品膠樽。

有份參與計劃的P&G高級副總裁暨董事總經理楊明康先生指，現時市民想要更方便的回收點，同時希望知道回收流程，不希望回收物最終出現在推填區，故計劃特意增加透明度。他指，個人護理產品的膠樽主要分為兩大類塑膠，回收較方便，但現時膠樽回收後製成的膠粒未有確實用途，但根據海外案例可舖設成人造足球場，未來會了解市民意見。