冰鮮肉冒新鮮豬4年僅5宗檢控　食安中心認化驗難分辨

豬肉價格持續上升，部分零售商以冰鮮肉冒充新鮮豬抬價出售。食物安全及環境衞生事務委員會今日(9日)舉行會議，會上多名議員關注相關議題，惟政府承認過去4年間，僅有5宗檢控個案。政府指因檢控、判決及定罪需時，又稱單憑化驗難以分辨肉類是新鮮肉或是冰鮮肉，但強調會以其他方式調查。

根據食物及衞生局文件，在2016年至2020年間，政府按《食物業規例》檢控5間新鮮糧食店或街市攤檔，涉及售賣新鮮豬肉及未經預先包裝的冰鮮豬肉。議員劉國勳指，不時收到市民投訴，指零售商以冰鮮肉代替新鮮肉，質疑為何檢控數字偏低。

食物環境衞生署食物安全中心食物安全專員徐樂堅回應指，政府去年首9個月已收到逾140宗相關投訴，並已進行7至8千次日常巡查，但檢控、判決及定罪需時。他又承認，化驗豬肉分不出是冰鮮還是新鮮，但會調查批發零售商入口單據。

議員何俊賢亦關注政府會否以「放蛇」方式調查商戶以冰鮮肉冒充新鮮肉出售，徐樂堅強調政府非常關注事件，並已投放資源調查，包括會檢視商戶買入豬隻數目，及在處所外等候，看有否可疑肉運入，署方今年已就數宗個案展開調查。

針對市面上蔬菜食安問題，議員邵家輝關注政府在甚麼地方為食品抽取樣本作檢測，食物安全中心助理署長梁靜勤指，中心有6至7成樣本在進口層面抽取，3至4成在零售層面抽取。邵遂追問直銷、超市、街市等抽取的比例為何，政府指沒有相關數據。邵批評零售層面只抽3至4成樣本是不公道，因批發主要運往食環署街市，但有部分零售商是直接向小農戶取貨，其農藥使用情況未知是否與其他途徑入口的蔬菜一樣。

除了人傳人外，「物傳人」亦可能是新冠病毒傳播途徑之一。議員葛珮帆關注冷凍鏈會否成為防疫漏洞，徐樂堅表示，全球不多地方會對冷凍鏈做檢測，但看到內地有在食品包裝找到病毒的數據，故本港都有檢測冷凍鏈，包括在空運及海運食品抽樣調查，至今未曾在食品包裝找到病毒。