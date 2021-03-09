古洞馬草壟村農民未獲原區安置復耕　團體批安排失當

上水古洞北及粉嶺北新發展區首階段收地及清拆擬於2019年下半年實行，位於古洞北的馬草壟亦受到影響。有粉嶺農夫指，獲發展局通知編配古洞馬草壟村的復耕地，並將於明日（10日）與粉嶺農夫簽訂復耕協議。然而，受前期工程影響的農夫趙生，一直在馬草壟村務農，但至今仍未收到政府部門的任何聯絡。古洞北村民聯盟稱，對發展局的安排感到失望及驚訝，認爲與政府承諾盡力協助受影響的農夫妥善復耕大相逕庭。

聯盟指，受工程影響的農夫趙氏家族居於古洞馬草壟村超過半世紀，一直以務農和養豬為生，趙氏農場原有近六萬呎農地（相等於兩個足球場面積），但受前期工程影響，近4萬呎農地已於去年中被政府收回發展，餘下農地亦將於2年後被收回。聯盟續稱，2個發展區的不少農夫也正在面對相同的情況，如粉嶺馬屎埔村的馬寶寶社區農場，若未有合適的復耕安排以安置此類生產型農夫，香港農業將被政府建屋發展而迅速消失。

聯盟又質疑，發展局安排粉嶺農夫跨區到古洞復耕，而非安排古洞農夫原區復耕。聯盟認爲，應還農夫知情權，向古洞北受發展影響的農夫提供馬草壟村復耕地的所有資料，同時通知所有受發展影響的農夫，交待有關新復耕地的安排。聯盟又批評，發展局從未向區議會議員、地區人士及公眾人士諮詢有關馬草壟村農地作爲復耕地之用。