調查指24%僱主預告裁員　就業展望指數-2%　亞太區最差

一場疫情打爛打工仔飯碗，本港失業率飆至7%，為17年來最衰。有人力資源公司今日（9日）公布今年第二季「就業展望調查」報告。調查發現，近四分之一受訪僱主表示下季會有裁員打算，經季節性調整就業展望指數為-2%，亞太區內「包尾」，其中批發及零售業的招聘意欲最低，指數僅得-4%。

跨國人力機構ManpowerGroup於1月底訪問136間香港僱主，調查各公司就業展望。調查發現，第2季有意縮減人手的僱主，略多過有意增加人手的僱主。24%受訪僱主稱會下季縮減人手，22%則表示下季有意增聘人手，54%僱主指維持人手不變。

調查發現，本港經季節性調整就業展望指數為-2%，屬亞太區最差，至於就業展望指數最高的為台灣，為24%；而新加坡及中國則分別有17%和5%。本港有3個行業僱主的招聘意欲偏低，分別是批發及零售業（-4%）、服務業（-2%）及採擴與建築業（-1%）淨就業展望指數皆錄得負數，當中批發及零售業最差，預期會持續縮減人手。

本港正開展疫苗接種計劃，調查顯示，14%僱主會要求所有員工須接種疫苗，而46%僱主表示不制訂強制政策。另外，僅有12%受訪僱主預計7月前能恢復招聘水平。

ManpowerGroup大中華區高級副總裁徐玉珊表示，縱然疫苗接種開始，但經濟環境不穩，租金、人手支出大，各行業的招聘步伐預計會減慢，特別是受到嚴重影響的行業，僱主將凍結招聘，傳統零售、旅遊及酒店業的新職位空缺數量將減少，企業多用臨時工或合約工應對，預料失業率仍有上升空間，亦會維持在高位一段時間。