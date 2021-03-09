男子申司法覆核　要求處理同性配偶後事權利

與同性伴侶於英國結婚的男同志吳翰林，於2019年入稟高院申請司法覆核，指其配偶有權繼承他的居屋單位。早前高院裁定吳勝訴，政府則提出上訴，案件正排期處理，但原來吳已於去年12月自殺身亡。他去世3個月後，他的配偶李亦豪於昨日（8日）亦入稟高院申請司法覆核，稱無法以配偶身份處理吳的後事，故要求挑戰《死因裁判官條例》、《生死登記條例》及《公眾衞生及市政條例》等有關配偶的定義，好讓他處理吳的後事。

本案申請人李亦豪，答辯人分別是律政司司長及衞生署署長。據入稟狀指，申請人的配偶吳翰林過往一直受抑鬱症困擾，至去年12月7日吳於家中自殺，其屍體於翌日被家人及警方發現。申請人指吳在自殺當日曾以 WhatsApp告訴他，希望申請人能以丈夫的身份為處理其後事，包括安排葬體及撒骨灰落海。申請人及後與吳的母親到殮房辨認遺體，惟法醫指申請人與吳的婚姻不被香港法律承認，申請人不能以配偶身份辨認遺體及辦理後事，必須要死者母親授權。吳母最終授權李處理，但當申請人與吳母到死因庭申請豁免驗屍時，書記再指出申請人並非直系家屬，必須與吳的直系家人一同申請。

入稟狀續指，其後申請人與吳母關係轉差，吳母更於今年1月向申請人發訊息稱取消其授權，並表示不需要他再參與吳的後事，故未能完成吳的遺願撒其骨灰落海。

申請人現要求法庭頒令，修改《死因裁判官條例》、《死因裁判官規則》、《生死登記條例》、《公眾衞生及市政條例》及《私營骨灰安置所條例》中伴侶、家人、親屬及近親的定義，並認為應包含在海外結婚的同性伴侶。入稟狀指有案例指，將海外結婚的同性伴侶摒除出伴侶的定義之外，是違反《基本法》及《人權法》條文中人人平等的原則，屬間接歧視。申請人亦指現時社會對同性戀的接受程度有所不同，故希望同性伴侶不再需要面對他所經歷的歧視，並認為現時的條例條例貶低了其尊嚴及限制了其法定權利，因此應予推翻。