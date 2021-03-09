政Whats噏：需另發文件證明裁決有效 律政司被質疑多此一舉

港府早前提出同內地建立機制，未來相互承認由另一司法管轄區所作有關婚姻家庭事宜嘅判決，包括離婚證等。立法會一個法案委員會今午（9日）開會審議《內地婚姻家庭案件判決（相互承認及強制執行）條例草案》，討論到有市民未來想喺內地執行香港嘅判決時，要先向本港法院申請一份判決經核證文本，再加一份證明書去證明判決有效。議員謝偉俊質疑做法多此一舉，笑言：「不如整第三張（文件），去到證明張證明書係有效？」

謝指出，法院所發出經核證判決本身係法定文件，質疑要再多一份文件去證明有效，做法重覆，反問係咪要再整多份文件去證明張證明書係有效？律政司署理副法律政策專員（政策事務）馮美鳳回應指，該證明書會注明有關案件係咪條例所涵蓋範疇內嘅審決，並會確認有關判決已生效。

謝反指通常判決都有齊晒相關資料，質疑政府有冇過份地整太多文書出嚟？而馮就話，呢個方法過去都用過，而且雙方法院都覺得可取咁話喎，搞到謝都無可奈何。查實本港未來財赤連年，律政司都應該幫手諗吓點樣幫庫房慳錢，冗餘嘅嘢都係可免則免！