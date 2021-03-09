旅遊會議界業務收益去年急挫近9成　住宿業跌幅最大

疫情嚴重打擊服務業！政府統計處今（9日）公布，去年旅遊、會議及展覽服務界別的全年業務收益按年下跌87.1%，當中以住宿服務業跌幅最大，全年跌近6成。政府指由於疫情未受控，加上旅遊業仍冰封，消費服務行業在短期內料仍會面對具大挑戰。

政府發表2020年第4季及全年服務行業按季業務收益指數，就去年第4季與2019年同期比較，主要服務行業中，住宿服務業的跌幅居首位，下跌33.3%；其次為行政及支援服務業，跌26%；膳食服務業跌25.1%；銀行業跌12.2%，另零售業和運輸業亦有單位數跌幅，但速遞業、地產業則有上升。

就去年全年與前年全年比較，住宿服務業跌幅亦居榜首，按年下跌59.2%；膳食服務業跌29.4%；行政及支援服務業、零售業和運輸業亦有雙位數跌幅。按服務界別而言，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益按年下跌87.1%。

政府發言人指，由於疫情尚未完全受控及訪港旅遊業仍然冰封，企業在短期內料仍會面對具挑戰的經營環境，尤其是面向消費者的服務行業。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成表示，去年業界最少只有3成客人，形容「差唔多全年空咗」，收入跌近7成，較政府公布的數字更差。他指賓館以往靠內地與外國旅客為主，現時訪港旅遊業仍舊冰封，令行業經營艱難，「本地客有得揀都會去酒店食自助餐，想唞氣不如住屋企，貪賓館細咩。」他指至今已有至少80間賓館結業，有不少人減省人手，接待隔離人士檢疫、轉做學生宿舍等，他指預期一日未有旅客來講，情況會持續。