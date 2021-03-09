警員無目擊被告縱火堵路　女學生受審後無罪釋放　

23歲女學生被指於2019年11月在牛池灣彩虹邨附近縱火及堵路，她否認縱火及在公眾地方造成阻礙兩罪。案件今日(9日)在九龍城法院裁決。裁判官梁嘉琪表示，警員作供時同意沒有目擊被告堵路及縱火，只是看見其他人士堵路，以及附近有焚燒中的垃圾，由於無法直接指證被告犯案，加上被告在被捕時身上除了一雙手套外，亦沒有任何易燃物品，因而裁定被告的兩項罪名均不成立。

被告張嘉瑩被控於2019年11月12日在彩虹邨近碧海樓的迴旋處，用火損壞一些雜物和馬路路面；她另被票控連同其他不知名人士留下塑膠路障，對人或車輛造成阻礙。

裁判官稱，本案的爭議是警員能否辨認出在迴旋處縱火及堵路的人正是被告。警員供稱當日他乘坐警方私家車，巡邏黃大仙一帶，至上址看見有焚燒中的垃圾及4男2女在搬雜物，遂下車去拘捕。當時6人逃跑，被告和一名男子折返迴旋處，警員追逐幾十米後成功截停被告。

裁判官指出，警員聲稱其記事冊用於喚醒記憶，故不會詳細記錄細節，惟警員在記事冊中沒有寫到有兩名女子搬欄杆，卻在多個月後的口供中提及此事，法庭質疑相關的做法。此外，警員乘坐的警車到場時，該6人已經逃跑，難以肯定警員能辨認他們的身份。況且被告身上沒有搜出易燃物品，警員亦同意沒有目擊被告縱火。因此，法庭裁定被告面對的兩項罪名均不成立。