銅鑼灣「海饌」至少4食客染疫　恐爆新餐廳群組

再有食肆錄得多名新冠肺炎確診者光顧，銅鑼灣「海饌海鮮牛扒餐廳」至少4名食客染疫，1人曾光顧早前爆疫的「名潮食館」，或遭其牽連，恐釀新餐廳爆疫群組。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(9日)公布，1名被列作不明個案的56歲男子，上月22日曾到「海饌」用膳，而該餐廳早前已有3名顧客同告確診。另外，「名潮食館」今日再有1名工作人員確診，令群組累計數增至52人。

衞生署翻查記錄，指4名確診病人曾於同日中午12時至下午3時期間，即午膳時間，光顧「海饌」餐廳，涉及3張餐枱，其中1人曾去過名潮食館。

張又補充，署方2月28日已要求該餐廳大清洗及安排相關的24名員工接受病毒檢測，結果均無驗出病毒，惟今日再發現個案，該餐廳須繼續停業大清洗，員工亦要再做一次病毒檢測，以策萬全。該餐廳今日未有營業，只有職員在收拾清潔，職員未有回應記者問題。

不明個案涉及1名56歲男子，家住東涌藍天海岸11座、工作地點為皇室大廈35樓。他上周一(1日)起不適、上班至上周三(3日)，前日(7日)到養和醫院檢測後證實確診。該患者上月22日曾到「海饌」用膳，衞生署特別提到早前已有3名確診者曾前往上述餐廳，連同上述個案，該餐廳最少有4名確診病人光顧。