九龍塘啟思幼稚園教師被指虐童　校方：多部門調查不成立

九龍塘啟思幼稚園被指有教師虐童，九龍塘根德道一路牌今早（9日）更遭人懸掛橫額，上有：「啟思幼稚園縱容包庇老師虐打幼童」大字，包括幼稚園地址及一女子的照片，未知是否屬於該幼稚園的教師。啟思幼稚園其後發表聲明，指社會福利署及教育局等部門曾介入調查事件，結果是所有控訴不成立。該校又報警及向教育局報告事件，橫額稍後已被檢走。

啟思幼稚園幼兒園總校監陸趙鈞鴻在聲明中指出，事發於去年，一名家長投訴其子遭教師拍打，學校接報後，曾調查及翻查閉路電視，並沒發現，已向該家長解釋結果，但不獲接納，教育局及社會福利署其後亦接獲投訴，警方亦接獲報案。涉事學生已退學。

然而，社署、警方、廣華醫院兒科及臨床心理學家深入調查事件後，今年1月社署亦開會跟進此事，校方、家長及上述部門均派有代表出席，最後報告亦認為此案的所有控訴不成立。

陸趙鈞鴻續稱，就今日學校附近多處出現橫額、單張誹謗該校教師一事，已向教育局報告，及交由警方跟進，會保留一切追究權利。

警方回覆時指，一名24歲女子在今早10時37分向警方報案，指羅福道有欄杆被人掛上一塊橫額，內容有詆毀成份。警員接報到場調查，認為沒有刑事成分，列作「投訴滋擾」。