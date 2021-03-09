警署警長開槍擊中偷車賊　兩匪今認罪候判

裝修散工與同樣從事裝修的同黨企圖偷車時被警方發現，並與試圖拉人的警署警長糾纏。他一度成功掙脫並登車。警署警長向他擎槍警告不果後連開3槍，結果他身中兩槍被捕。事後他再被揭發涉及另一宗偷車傷人案。今日（9日）他與同黨在區域法院承認盜竊襲警等多項控罪，法官下令還押他們至3月19日量刑。

本案兩名被告依次是陳傑瑛（28歲）及陳偉堂（43歲）。就警員開槍之案件，首被告承認盜竊、企圖盜竊、偽造文件、無牌及危險駕駛、抗拒警員、藏毒及攻擊性武器等19項控罪，次被告則承認企圖盜竊及襲警2罪。至於另一宗偷車傷人案，首被告則再承認盜竊、串謀有意圖而傷人、傷人等7罪。辯方求情指首被告被捕後已作詳細招認，且他右腋下及左手臂在事件中亦受槍傷，現已明白生命原來很易便會失去，已知錯及日後會重新做人。次被告則願意賠償4000港元予事主，法庭遂下令被告於判刑前把賠償繳交到法庭。

案情顯示，首被告於2019年10月至11月接連盜去兩輛私家車及兩個車牌，並於所盜車輛上換上不同車牌。同年11月16日，警方清晨在葵涌一工業大廈展開監視行動，發現上述其中一輛失車駛到一輛私家車旁。之後兩名被告從失車落車，在私家車旁徘徊及有所動作。警署警長冼大敢及隊員於是走近兩被告，冼搭着首被告的手表明身份，首被告掙扎欲逃，又用腳踢冼，雙方糾纏一起。而次被告見狀則走向他們，並舉起螺絲批欲施襲，於是首被告就趁機掙脫登上失車試圖逃走。首被告駕車衝前倒後，欲接載次被告上車，一度朝冼的方向駛去，冼舉槍警告不果，隨即連開兩槍，後見首被告未有停止後再開一槍。之後首被告的車撞上鐵欄停下，冼走近並着他停車，首被告表示「我中左槍，我偷車咋，阿Sir。」而次被告亦被制服拘捕。警方之後在失車上，找到開山刀及冰毒等。

警方調查後，再發現首被告涉及另一宗傷人案。此案事主姓鄭，為麵包店東主，2019年10月29日清晨，鄭駕車由其西貢店舖離開時，感到異樣而落車察看，發現輪胎的螺絲帽被人拆除。此時一輛載有首被告及另外1男1女的私家車從後駛至，突然駛向並幾乎輾過鄭。鄭閃開後立即逃離現場。而被告的私家車則在剷上路邊花槽後停下。其後被告及另2人落車，並拿出刀子指嚇附近一輛的士的司機落車，試圖奪去的士逃走。混亂中的士司機的手遭割傷。被告在被捕供認，認識涉案的男女，是對方邀他一起斬人，他答應並為此偷了一輛車做案。