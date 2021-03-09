科興疫苗安全堪憂　傳再有人打針後中風

港府表示早前接獲最少45宗接種新冠疫苗後需入院的異常嚴重事件，當中包括一名74歲病人，當局並未披露相關個案細節。有專家指，該病人於本月1日接種科興疫苗後，身體出現乏力，並於本月7日到屯門醫院接受治療，經電腦掃描顯示右邊大腦出血，有出血性中風。但專家認為，該病人有長期病患，不需入住深切治療部，相信個案與疫苗無關。

有專家指，該名74歲病人於本月1日接種科興疫苗，本月7日出現左邊身無力，加上其本身有高血壓、高血脂及糖尿病，而且是接種疫苗後6日才出現出血性中風，相信與疫苗無關。

專家又指，早前有2名科興疫苗接種者，接種後需入深切治療部，其中一名80歲男病人曾中風及有高血壓，今日(9日)已轉介瑪嘉烈醫院，因其有血管栓塞，可能之後要進行通波仔手術；另一名72歲女子有高血糖高滲壓狀態，入住威院深切治療部後，現時已經轉回普通病房，該女病人入院時血糖指數很高，而且缺水，相信是一直控制糖血不好，而且曾自行停打胰島素，故與接種疫苗無關。