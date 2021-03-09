港府擬放寬職津下兒童津貼門檻　扶委會促再下調基本工時要求

有委員透露，港府擬再放寬計劃下兒童津貼的門檻。

本港經濟衰退，基層生活壓力增加，政府擬放寬在職家庭津貼門檻，把非單親住戶的每月基本工時要求下調一半至72小時，為期一年。扶貧委員會今日(9日)開會討論有關措施，有委員透露該消息，認為有助紓緩基層困境，但指現時勞動市場疲弱，基層人士或未能達到每月工作72小時門檻，建議考慮放寬至36小時。

扶委會今午召開第4屆任期內的第3次會議，期間通過兩項建議，今年第2季起將進一步完善基金醫療援助項目的經濟審查機制，包括增加所有藥物資助申請的認可扣減項目等；增加俗稱N無津貼的「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目撥款，涉及約5.7億港元，並向委員簡介職津等支援有經濟困難人士及家庭的建議措施。

委員施麗珊透露，在現行計劃下，兒童津貼金額與申請人的工時掛鈎，分為全額、3/4額及半額，港府擬再放寬有關門檻，合資格申請人若育有兒童，只要達基本工時門檻，便可領取每月1,400港元全額兒童津貼。不過，她關注無兒童的基層未能受惠，同時亦可能無法每月工作72小時，冀當局再放寬基本工時至36小時，讓基層可「交住租先」。

施續指，現時本港經濟下滑，有部分委員關注最新一份財政預算案對基層「無乜實際幫助」，詢問港府代表可否「加碼」發放N無津貼，惟當局僅稱行政手續較多，需再考慮，又指基層若有需要可申請綜援。她批評港府高官不了解基層生活狀況，仍以舊思維考慮支援措施，相信當局「只要有心一定做到」，並揶揄指「失業貸款咁難做都做到啦」。