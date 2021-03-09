5歲女被虐殺案　死者兄作供緊張手震口含紙巾

5歲女童疑被生父繼母虐待致死案，今天（9日）於高院續審，控方昨日播放死者的兄長X的錄影口供後，今天X出庭接受辯方大律師盤問。面對三名被告的大律師的提問，X表現緊張並不時手震，對事件亦大多表示不記得及不清楚。但當被問到是否後來與繼母關係變差時他則稱：「一開始我同佢……我都算鍾意後母，但因之後搬咗佢成日罰我，我做啲嘢係有我原因，佢乜都唔知但都罰我，所以我唔鍾意佢囉。」

本案3名被告依次是死者的生父、繼母及繼外婆，生父及繼母否認一項謀殺罪，繼外婆否認4項殘暴對待兒童罪。今日X透過視像系統作供時，辯方大律師均發現他表現緊張，且不時手震，X其後亦承認自己很緊張，大律師遂著他不要緊張，法官亦多次給予時間他休息。另外法官亦曾發現他把東西放進口中，他解釋是紙巾並稱已含了很久，法官則表示：「唔知紙巾是否乾淨，唔好放入口了，怕你肚痛。」

代表其生父的大律師指，他們一家遷入屯門後，生父經常工作到深夜，X及死者頑皮時主要是繼母懲罰他們，至2017年10月後生父才扮演主導角色懲罰他們，X表示同意此說法。生父的大律師又稱對於X指生父向他施襲的事，生父只曾用拖鞋輕力打他頭頂，並無打他臉頰及眼角，且從無用剪刀戳他胸口，X則表示不記得。

繼母的大律師則指，過往繼母亦有給X買很多東西，例如生日蛋糕、卡通人物水樽及價值約1000港元的眼鏡，但X均表示不記得。大律師又指到後期X與胞妹並不理睬繼母，繼母說話時他們就面向牆企不理會她，X則稱不記得。而繼外婆的大律師則稱其實她只見過他們兄妹倆被生父繼母責打5至6下，又指試過一次生父以藤條打X小腿時繼外婆以腳替X檔格，生父其後稱：「唔好意思呀，外母大人」。對此X均稱不記得。大律師又稱，繼外婆從無以藤條打兩兄妹，而在2017年聖誕節假期，兩兄妹亦沒有遭人責打過，且沒有試過無飯吃，父母當時是有留下飯菜讓他們吃，並非他們吃剩的飯菜。X表示不清楚聖誕假有無試過無飯吃，亦不太記得，在錄影會面時說要吃「食剩嘅餸」的意思。