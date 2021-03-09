藏天拿水漏斗　學生意圖毀壞罪上訴被駁回

2019年11月2日，一名便衣警在大窩口一間茶餐廳用膳期間，因店內6名青年所用背囊款式與示威者類同，感到可疑遂召同袍到場增援搜查，及後在其中一名23歲學生的背囊內搜出噴漆、天拿水和布碎等物品。該名青學生去年經審訊後被裁定管有物品意圖損壞財產罪成，判囚一年。他不服定罪昨日（8日）上訴到高院，高院法官彭寶琴即時駁回他的上訴，今（9日）判頒詞解釋理據。

上訴人程德俊被控於2019年11月2日，在德士古道宏華大廈管有一支噴漆、一個錘、內有500毫升天拿水的玻璃樽、4條布碎及一個打火機。上訴方不爭議涉案物品由上訴人所管有，但爭議原審裁判官王詩麗缺乏充分事實基礎，便推論上訴人有損壞財產之意圖。上訴方指案發當日現場附近沒有示威活動，上訴人的住所與他被捕的地點僅一街之隔，而且涉案物品可在五金店唾手可得，是日常生活常見的物品，上訴人被警員截停時其實正準備將物品放回家，而非打算在短時間內進行破壞，原審裁判官的定罪推論有欠穩妥。

不過法官彭寶琴認為，裁判官是經整體考慮所有證供後才作出定罪推論，包括錘仔及噴漆本身已是可作出破壞行為的物品，打火機、天拿水及布條則可互為使用作點燃火種，上訴人在公眾地方攜帶該些物品等。此外上訴人背囊內還有漏斗、防毒面具、望遠鏡、頭盔及防鎅手套等，這些都是並非一般人會隨身攜帶外出的物品。法官認為這亦提供了環境證據讓裁判官作出定罪推論。基於裁判官的裁決合情合理，並無不穩妥之處，遂駁回上訴人的定罪上訴，維持原判。