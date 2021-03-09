6000市民未如期收檢測結果　食衞局促承辦商金域交報告解釋

有份承辦社區檢測中心新冠病毒檢測的金域檢驗（香港）有限公司又出事，近日相繼有市民指在梁顯利油麻地社區中心驗毒後多日未收到檢測結果，食物及衞生局今日（9日）公布，指負責的承辦商金域檢驗上載檢測結果時遇技術問題，遲至3日後始處理相關情況，約6,000名市民受影響。當局指對發生有關情況極不滿意，如同類情況再出現，會按合約作進一步的跟進行動。

食衞局表示，金域檢驗於本月4日完成檢測前一日（3日）從其營運的檢測中心及流動採樣站收集到的樣本後，按既定程序上載檢測結果，期間遇上技術問題，因而未能於本月4日如時將檢測結果上載至信息平台，以通知已接受檢測人士其檢測結果。服務承辦商於本月6日中午前（即檢測後第3天）始處理有關情況，並於同日將檢測結果發送給檢測人士。

當局指約6,000名市民受事件影響，他們的檢測結果均顯示無染疫。當局指雖是次事件並不涉及檢測的準確性或有效性，亦沒有遺失檢測人士的資料，但確實對已檢測人士造成不便，而該社區檢測中心個別職員也未能準確解答市民的相關查詢，當局對此情況極不滿意，已嚴肅跟進，包括責成該服務承辦商仔細調查，並提交報告和作出改善。

當局又指，在服務承辦商處理事件期間，局方曾暫停委派該服務承辦商負責新增的流動採樣站。如同類情況再出現，會按合約作進一步的跟進行動。