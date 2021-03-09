控何婉琪違受託責任　何豹僅獲象徵式賠償

富商何東長孫何鴻章的兒子何豹，於2006年以父親成立之信託的受益人身份興訟，控告信託的受託人「十姑娘」何婉琪失職並向她索償。案件於2019年在何鴻章及何婉琪先後逝世後才開審，高院今（9日）裁定何婉琪違反受託人的職責，在何豹成年時沒有告知他在該兩個信託的利益，但因何豹未能證明因此有損失，法庭下令何婉琪的遺產執行人只須象徵式賠償1港元給何豹。

案中被告分別是代表已故何婉琪的遺產執行人何東舜銘、何鴻章、及何鴻章控制的Hotung Estates Limited，但是何豹於2009年已終止控告次被告及第三被告，故法官現只處理何婉琪有否違反信託責任。

判詞指何鴻章成立該兩個信託基金的目的，是作為給予子女的禮物。雖然何鴻章與何豹等子女的關係時好時壞，何婉琪亦可能受何鴻章影響，認為信託基金可以除時取消，但是她確有責任在何豹成年時（即1987年他21歲時），向他披露他在基金的權益。而且作出披露對何婉琪來說亦是很簡單的事，對她亦沒損失，故她確實有違反其責任。

另外，何豹亦投訴指信託基金常有很多不明轉帳，且指摘基金曾以賤價賣地，指這些均屬十姑娘的失職。法官指何豹曾於誓章指出，其父親是很性格強悍且會令人生畏及控制欲強，更形容父親是暴君，故法官明白何豹不想面對父親。但有關不明轉帳方面，何豹並無提供詳盡的資料，法官認為何豹仍應向父親提出質詢，而何婉琪只是信託人，無責任披露所有轉帳紀錄。至於賤價賣地方面，法官亦認為何豹並無提供任何詳細資料，或提出合理價錢是多少，因此在該方面他對何婉琪的指控並不成立。