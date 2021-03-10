街市鼠輩為禍　恐播大鼠戊肝

政府曾將深水埗基隆街及南昌街一帶列為受限區域，但區內鼠患問題同樣嚴重。東網記者早前巡視同區兩個街市時，都發現鼠輩橫行的情況，一旦有老鼠「躝過」上址的食物及汽水罐面，或遺便溺在罐面，不知內情的市民隨時「中招」，感染各類傳染疾病甚或是大鼠戊肝。有醫學界人士指，社區出現老鼠是響起了警號，代表環境清潔不足。

入夜後，北河街街市鼠蹤處處，有多隻體形肥大的老鼠在街市地下及店舖附近流竄，即使有貓經過，鼠群仍然視若無睹。同區的保安道街市亦有同樣情況，記者在10分鐘內，即見到有兩隻老鼠在街市地下覓食。兩街市受鼠患困擾，惟兩大樓的其他樓層均設有熟食中心，衞生情況令人擔憂。

本港至今已錄得15宗人類感染大鼠戊肝個案，單是去年已有7宗，該症由人傳人的機會較微，但老鼠爬過的食物及罐裝汽水罐面可能已受病毒污染。「老鼠係沙門氏菌、大鼠戊肝同其他病毒嘅宿主，唔可以掉以輕心。」感染及傳染病科專科醫生林緯遜指雖然現時無任何證據顯示老鼠會傳播新冠病毒，但老鼠出沒的地方代表清潔不足，要多加留神。