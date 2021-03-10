東方日報A1：廚餘垃圾掃不盡　老鼠藥餌冇作用

新冠肺炎肆虐，一月底政府多次封區強制居民接受檢測，並表示加強有關地區清潔。然而，事隔一個月後，東網記者再到油麻地、深水埗及新蒲崗等多個曾受限的地區巡查，依然驚見鼠輩橫行，更直擊有老鼠沿水管爬入居民住所。多個疫區居民批評當區衞生無改善，鼠患問題仍然嚴重。有地區人士直指自疫情放緩後，區內垃圾又開始增多；議員直斥港府「做騷」，社區清潔不力，令市民備受疫症困擾。

「呢區都多食肆同埋啲菜檔，成日都留低啲食物殘渣畀老鼠開餐，其實本身個鼠患問題都嚴重，但封咗區之後個衞生環境咪又係同之前差唔多。」新蒲崗居民陳小姐指，居住大廈早前亦出現老鼠，她為驅趕老鼠，更專程購買電子儀器。附近區域的鼠患問題一向嚴重，東網早前踢爆同區的大成街街市有群鼠噬食豬殼，2月更有人確診新冠肺炎，政府逐於同月23日將錦榮街及衍慶街的兩幢大廈列為「受限區域」，要求居民禁足並接受檢測，為農曆新年後首個受限區域。儘管當局多次表示會為確診人士的住所及附近街道進行徹底清潔及消毒，但情況仍未見改善。

記者日前午夜到早前有大廈被圍封的衍慶街一帶的視察，發現現場衞生環境惡劣，街道上放有7、8袋垃圾無人清理，發出陣陣異味。巡視期間，記者更目擊到有老鼠沿大廈喉管攀爬，並透過窗戶進入居民家中。此外，附近後巷亦布滿水漬及發泡膠箱，雖然巷中有放置捕鼠籠，但鼠籠「無鼠問津」。半小時內，反而至少有5隻老鼠從後巷的坑渠中竄出，在坑渠及發泡膠箱中流竄。

佐敦及油麻地一帶亦曾於1月23及24日列作受限區域，食環署多次派員到場清潔。「就咁搵洗街車沖街，但係都冇清走啲垃圾，變相洗街嗰時將啲垃圾掃晒入去排檔底。」在該區經營店舖的黃太批評該署清潔行動「治標不治本」，區內鼠患問題依然嚴峻。記者日前夜晚再到新填地街露天街市視察，街道上放有多袋載有食物殘渣的垃圾，吸引坑渠鼠群前來覓食，有10多隻老鼠在其中一個菜檔及垃圾堆中尋找食物殘渣，毫不懼怕經過的人及貓。

「係有好過一排嘅，不過依家疫情放緩咗，又開始變番同之前一樣。」油尖旺區區議員何富榮坦言隨疫情漸見平復，最近街道上的垃圾又開始增多，他對當局滅鼠不力感到失望。何指鼠患困擾當區居民，希望當局在制定有關滅鼠的方針和預算前，能先到區內視察，以更有效滅鼠。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源直指，政府部分滅鼠措施離地，放置毒餌的位置不當，形同虛設。他認為應重新審視現有政策，又促請政府加強培訓外判工及提高監察效率，改善地區鼠患。

「我覺得政府淨係做埋啲門面工夫，都冇真係處理到個問題！」議員柯創盛擔心當局清潔環境不力，會令市民失去抗疫的信心。柯指食環署應要提高滅鼠的效率，因該署的防治蟲鼠組屢卻被揭發「蛇王」、「無王管」，促部門解決有關問題。

食環署發言人指，該署會於受限區域解封後，即時加強該區清潔及消毒工作。署方會每年和其他相關部門合作，分兩期舉辦各為期10周的全港滅鼠運動，期間會加強防治鼠患工作及宣傳教育，提高市民意識；亦會於各區進行兩輪各為期8星期的滅鼠行動，針對區內鼠患較嚴重的地點防治鼠患。

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