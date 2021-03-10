退休保險經紀自殺崖失蹤　直升機通宵搜索

年近6旬退休保險經紀行山後失聯，家人焦急求網友助「尋親」！失蹤事主余國強(58歲)，於昨日(9日)早上獨自往飛鵝山自殺崖行山後，失去蹤影，家人至傍晚仍未能聯絡上他，其妻於是報警求助；同時其女兒亦在網上發布訊息，希望有市民能提供資料協助尋父，搜救人員通宵在現場一帶搜索，政府飛行服務隊直升機到場協助，並於上空盤旋搜索。

據余的女兒透露，父親熱愛行山，昨晨約7時出門到牛池灣後，拍下照片向家人報平安，及至早上10時左右，他再拍下到達自殺崖照片給家人後，自此便失去聯絡。余女指根據以往經驗，父親平日行山至傍晚約6時，便會自行返回小西灣的住所，詎料昨晚仍未見其蹤影，遂致電及留訊息給父親，惜電話一直無人接聽或回覆。

據余女兒的姓馮男朋友透露，余昨晨向一名友人透露，會沿往常行山路線前往自殺崖，然後經過發射站，經由一條分岔路返回百花林離開。余友人隨後透過WhatsApp，收到余傳來的一幅照片，獲悉余打算抄小徑而行，而收到余的照片後，便失去其音訊，當時時間顯示為上午11時23分，並指余往常無論與友人結伴行山抑或獨自出發，亦甚有交帶，不時會向家人或友人發送相關照片。

余女兒稱，父親有20年行山經驗，大約每星期2次行山，有時會帶同飼養家犬到住所附近同行，但每次俱甚有交帶，透過WhatsApp與家人保持聯絡；而家人於今日(10日)凌晨時分曾致電余手機，亦能打通但無人接聽，而於凌晨2時左右，發現余手機的WhatsApp上訊息顯示兩個剔，即有人讀取及收到訊息。

馮又指，根據警方表示，昨晚10時許，曾根據GPS定位追蹤，顯示余的位置在九龍灣，但就一直未能與余取得絡，家人對此甚覺奇怪，惟對余的個人安全堪憂，希望可盡快尋回他。

另外，據一名到場行山黃婆婆估計，該條小徑是山友口中的「328」小路，她又稱「因為嗰度有塊石頭寫住『328』」黃又表示該小路較崎嶇，需手腳並用前行，又強調「佢行呢度就好牙煙，全部都係石頭，一定要好熟路嗰啲人先識行」，黃聽聞過往曾發生多宗意外，坦言自己不敢行。

余昨日身穿一件黃色風褸、黑色運動褲及攜帶一個黑色背囊，背囊上有一個橙色牌；而據警方提供資料，失蹤男事主身高約1.6米，體重約63公斤，中等身材、長面形、黃皮膚及蓄短黑灰髮。