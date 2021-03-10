資料庫：自殺崖意外頻生　多人墮崖喪命

去年有外籍男女在自殺崖上做危險動作，引起網民批評。

一名姓余(58歲)退休保險經紀於昨晨(9日)往飛鵝山自殺崖行山後失蹤，其妻女憂心忡忡報案尋人。據了解，「自殺崖」位於飛鵝山西南方山脊頂，是一塊巨大陡峭的岩壁，屬飛鵝山最險要之處，該處有一條攀岩線，有險路可通其頂部，山頂上風景優美能飽覽九龍一帶景色，因此近年成行山熱點，惟過去曾有多人於攀登時發生傷亡意外。

翻查資料，一名男子於去年10月攀爬「自殺崖」時，頭部意外撼落山坡岩石上，頓即頭破血流，及後由飛行服務隊直升機救起。另外一名女子偕約10名友人在去年4月往「自殺崖」行山時，意外失足跌落約20米深崖底，消防員由山路游繩而下接近事主，惟經檢驗後證實她當場死亡。

此外，不時有行山人士在「自殺崖」一帶施展高難度動作打卡，惹起網民批評害人害己，擔心意外發生時，增加救援人員風險，其中包括一對年輕男女，在去年10月於自殺崖頂「騎膊馬」合照，較早前又有外籍男女大玩倒立疊羅漢，網民直指相關動作「牙煙」、「搵命博」。

有攀山專家指出，自殺崖一帶不是正式行山路線，惟部分登山者擅自開闢路徑方便上山，然而該處地勢險要及碎石多，攀登上飛鵝山的斜坡，大約50至60度，攀爬者需要較好體能，加上做足安全措施，並不適合新手攀爬。

據悉，「自殺崖」名稱的由來，是殖民地時代英國人攀爬該氣勢磅礴的石崖時起了英文名「Suicide Wall」，後來譯作中文，便一直被稱為「自殺崖」。