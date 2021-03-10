林正財指接種後現嚴重副作用屬預期　料異常個案陸續有來

本港自開展疫苗接種計劃後已發生多宗市民不適個案，更有3人在接種科興疫苗死亡事故。身兼疫苗接種計劃專責工作小組成員的安老事務委員會主席林正財，今早(10日)在電台節目表示，隨着更多人接種疫苗，出現嚴重副作用個案是預期之內，加上大部分接種者都是長者，相信日後或仍會出現異常個案，認為目前最重要是監察及公布所有接種後入院、離世的個案，令市民知悉。

他舉例指，挪威開始接種疫苗後亦出現不少死亡個案，但調查後都證實與疫苗無關，相信專家委員會的醫學專家會發揮好把關角色。但林呼籲，市民在接種前要向醫生諮詢，了解自己身體狀況，長期病患是否受控等，而在安老院舍接種工作方面，他承認多了家屬擔心副作用，但認為只要醫護人員多作解說，可令他們逐步恢復信心。

創新及科技局局長薛永恒表示，截至昨晚(9日)8時，有超過11萬人接種科興新冠疫苗，另有超過3000人接種BioNTech復必泰疫苗，他理解市民關心近期有人在接種科興新冠疫苗後，出現異常反應，但專家委員會已強調死亡個案與疫苗無關，重申接種疫苗是利遠大於弊。