紅磡擬劃休憩用地建仿黃埔船塢觀景台　造價料2.7億元

政府計劃斥資近2.7億港元，把紅磡建灣街一幅空置土地發展為佔地0.8公頃的休憩用地，以優化現有的紅磡海濱花園。民政事務局初步計劃建設多項康樂設施，包括仿昔日黃埔船塢造船情景的觀景台，以模擬建造中的船隻為設計理念。該局指，如果今個立法年度可獲立法會財務委員會通過撥款，料最快需時3年完成建築工程。

民政事務局向立法會民政事務委員會提交文件建議發展建灣街休憩用地，計劃下將興將設有多項康樂設施，包括籃球場、健身站、兒童遊樂場、觀景台、園景區及座位區，並會設有洗手間及育嬰室。工程整體設計將與海濱環境融合，並盡可能提供大量綠化植物，其中最受矚目觀景台，將使用模擬建造中船隻的設計，恍如回到昔日黃埔船塢造船情景。

該局補充，籃球場可有助推廣運動和紓緩區內有關設施不足的情況，健身站則會提供適合不同年齡使用者的新設施，而兒童遊樂場將融合海濱環境和園景設計，為不同年齡的兒童提供共融遊樂設施。該局亦計劃優化現有紅磡及尖沙咀海濱花園，並提供健身站及連接鄰區的行人徑，又會在海濱花園沿途合適地點設置避雨亭、草坪、特色座椅和觀景瞭望台等。