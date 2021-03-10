網上色情陷阱泛濫　警拘5男子涉11宗假援交騙案

警方留意到近年網上「假援交」騙案有上升趨勢，並在2020年全年接獲共858宗報案，相比2019年上升逾一成，涉案總金額達3千2百萬港元。根據調查，部分騙徒集團有跨境、跨地區背景，有見及此，警方與內地及澳門執法部門加強聯繫，並鎖定一個活躍於香港的詐騙集團。

警方網絡安全及科技罪案調查科於昨日(9日)展開代號「天屏」拘捕行動，成功拘捕5名中國籍男子(22至57歲)，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)，行動中亦檢獲1部電話、1部電腦、13部智能電話及流動裝置，以及8張銀行卡。

經初步統計，5名被捕男子至少涉及11宗相關騙案，涉款共280萬元，警方相信已成功搗破一個詐騙集團，並會繼續拘捕行動，不排除有更多人被捕。

據了解，11宗案件分別於2019年10月至2020年11月發生，騙徒分別在交友軟件或社交平台認識受害人，並聲稱可提供援交或性服務，要求受害人先以銀行轉帳、儲值支付工具或虛擬貨幣存入一筆訂金，其後才能會面，從而取得騙款。

其中一名受害人於去年7月認識騙徒，對方冒認中介，指可以安排模特兒進行援交，並要求事主提供個人資料核對付款，惟對方其後不斷以公開其個人資料威脅事主，他多次存款共99萬3千港元，最終報案求助。

根據警方統計，於2020年間「假援交」騙案的受害人中有97%為男性，其中10至19歲佔15%、20至29歲佔51%，相信詐騙集團針對年輕人使用交友軟件的習慣。

警方呼籲市民在網上交友時，不論年齡及性別都不應輕易接受交友邀請，切勿輕信剛認識的網友，對付款或披露個人資料時應加倍小心，家長亦應多關心子女的交友及上網習慣，如懷疑自己受騙，應馬上保留通話記錄及報警。